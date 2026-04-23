Tommi Niemelä piti voittamista moisella suorituksella mahdottomana.

Ilves voitti Tapparaa vastaan jääkiekon SM-liigan välieräsarjan ensimmäiset kaksi ottelua, mutta runkosarjavoittaja Tappara on harjannut sen jälkeen kaksi matsia pötköön ja tasoittanut sarjan 2–2:een. Tänään torstaina kirvesrinnat tyrmäsivät kissapaidat lukemin 5–1.

Tappara löi rapsakat tahdit heti vahvasti hallitsemassaan avauserässä painelemalla 3–0-johtoon. Tähän myös Ilves-päävalmentaja Tommi Niemelä tarttui ottelun jälkeen.

– Umpisurkea esitys, ei voida puhua hirveän hyvästä esityksestä. Onnittelut Tapparalle, oli ensimmäisessä erässä varsinkin selkeästi parempi, "Hölö" sanoi.

– Meiltä todella huono ensimmäinen erä. Jos mietitään meidän hyökkäyspelimme laatua, kuinka monta kiekkoa menetimme keskialueella ja kuinka monta kiekkoa työnsimme vastustajalle, on täysin mahdotonta voittaa peliä noin kovaa joukkuetta vastaan, hän jatkoi.

Niemelä kommentoi myös, että tämäniltaisesta pitää oppia varsin paljon ja parantaa seuraavaan peliin.

Se tamperelaisjoukkueiden välillä käydään lauantaina.

