Mikael Granlund hyppää suoraan Leijonien ykkösketjuun torstai-illan Latvia-pelissä.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Latvia torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Eilen Zürichiin saapunut Granlund viilettää illan ottelussa Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla.
Ykkösketjussa edellisessä ottelussa pelanneet Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi puolestaan pelaavat nyt kakkosketjussa Anton Lundellin vierellä.
Leijonien maalia illan pelissä vartioi Justus Annunen.
Leijonien ketjut Latvia-pelissä:
Maalilla:
31 Annunen Justus
Varalla:
70 Korpisalo Joonas
1:
64 Granlund Mikael A – 16 Barkov Aleksander C – 92 Hämeenaho Lenni
41 Heinola Ville – 10 Jokiharju Henri