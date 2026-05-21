Entinen F1-tallipäällikkö Otmar Szafnauer kertoo olleensa tiukasti Kimi Räikkösen perässä tämän tehdessä paluuta formula ykkösiin.

Räikkönen lähti F1-sarjasta Ferrari-kauden 2009 päätteeksi, mutta palasi lopulta takaisin kaudella 2012.

Tuolloin suomalaismestarin palveluksista kisasi useampikin F1-tiimi. Häntä huhuttiin muun muassa Williamsille ja Red Bullille, mutta lopulta talliksi valikoitui Renault’n pohjalta ponnistanut Lotus.

Nyt entinen F1-tallipomo Otmar Szafnauer on paljastanut, että Räikkönen kävi neuvotteluita myös Force Indian kanssa.

– Tein melkein sopimuksen Kimi Räikkösen kanssa Force Indialle ennen kuin hän meni Lotukselle, Szafnauer kertoo High Performance Racing -podcastille RacingNews365-sivuston mukaan.

– Se oli Brasiliassa – en muista vuotta – kauden viimeinen kisa, jossa tapasin Kimin (Sao Paulon) Hyatt-hotellissa. Siellä majoituimme kaikki.

– Tapasin hänet kahden hänen kaverinsa kanssa ja yritin vakuuttaa hänet tulemaan Force Indialle, Szafnauer paljastaa.

Räikkönen oli varsin vastaanottavainen ajatukselle.

– Hän sanoi: “Okei, tule kauden jälkeen juttelemaan minulle”. Hänen kaksi kaveriaan taisivat olla Angry Birdsin perustajia, Szafnauer muistelee.

– Räikkönen sanoi, että mennään juttelemaan Red Bullin bileisiin. He pitivät kauden päätteeksi massiiviset juhlat. Kun pääsimme sinne, ajattelin, että miten pääsemme sisään, kun väkeä on niin valtavasti.

Juhliin ei olisi ollut asiaa ilman Räikköstä.

– Emme olisi päässeet sisään, mutta he tunnistivat Kimin ja sanoivat, että “tähän suuntaan Kimi”.