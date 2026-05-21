Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla varmistetaan poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa.
Valtioneuvosto esitti torstaina, että presidentti hyväksyisi lain poliisin reservistä perjantaina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa, kertoo sisäministeriö.
Reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka eivät työskentele poliiseina. Reserviin kuuluisi noin 400–500 henkilöä.