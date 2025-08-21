Sanna Mariniakin piinannut mies jälleen oikeudessa – uhkasi tappaa ex-vaimonsa

Marin lähestymiskielto
Kuvassa mies saapumassa oikeuden istuntoon vuoden alussa, kun oikeudessa oli Sanna Marinin lähestymiskieltokäsittely.MTV Uutiset
Entistä pääministeriä seurannut mies on nyt oikeudessa syytettynä ex-vaimoonsa kohdistuneista rikoksista.

Entistä pääministeriä Sanna Marinia häiriköinyttä miestä syytetään entisen vaimonsa kahdesta vainoamisesta, kahdesta lähestymiskiellon rikkomisesta, viestintärauhan rikkomisesta, kotirauhan rikkomisesta, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja kahdesta vainoamisesta.

Haastehakemusten mukaan mies on härintätarkoituksessa muun muassa soittanut ex-vaimolleen useita kymmeniä kertoja kielloista huolimatta.  

Hän on myös saapunut naisen asunnolle ja pyrkinyt sisään.

Nainen on haastehakemuksen mukaan pyytänyt miestä poistumaan, mutta tämä on jäänyt tästä huolimatta naisen terassille.

Mies on myös viesteillä uhannut tappaa naisen tai satuttavansa tätä. 

Syytetty on haastehakemuksen mukaan tunnustanut lähettäneensä viestit, mutta kertoo ettei ole tarkoittanut sitä. 

Hän on myös rikkonut lähestymiskieltoaan ottamalla yhteyttä puhelimella naiseen.

MTV on aiemmin uutisoinut miehen taustasta ja aiemmista rikoksista.

Lue myös: Marinin lähestymiskieltoon hakeman miehen synkkä tausta: Uhkasi tappaa

Piinasi hoitajaa

Miehellä on myös työterveyshoitajaa koskeva lähestymiskielto. 

Mies oli ollut hoitajan asiakkaana, jonka jälkeen hän alkoi lähettää lukuisia viestejä naiselle. Viestejä oli useita ja ne olivat häiritseviä, uhkaavia ja osin räikeän seksuaalisia.

Nainen itse luonnehti toimintaa vainoamiseksi ja seksuaaliseksi ahdisteluksi. 

Mies piti toimintaansa oikeutettuna, eikä hänellä ollut omasta mielestään tarkoitus loukata, painostaa tai häiritä.

Lähestymiskielto tuli voimaan marraskuussa 2024.

Lue myös: Sanna Marin -piinaaja vainosi myös hoitajaa: "Räikeän seksuaalisia yhteydenottoja"

Laajennettu lähestymiskielto ex-pääministeriä kohtaan

Alkuvuodesta 2025 miehelle määrättiin laajennettu lähestymiskielto entistä pääministeriä Sanna Marinia kohtaan.

Hänet oli nähty useaan otteeseen Marinin rappukäytävässä joulukuussa ja hän oli myös pyrkinyt tämän asuntoon.

Mies kiisti oikeudessa yrittäneensä ottaa yhteyttä Mariniin.

Lähestymiskielto ex-pääministeriä kohtaan on voimassa vuoden ajan.

Lue myös: Oikeuden määräys: epäilty vainoaja ei saa lähestyä Marinia – vastaaja ihmetteli, mikä hänen käytöksessään häiritsee "Sannaa"

