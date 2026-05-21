Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmann on nimennyt joukkueensa kesäkuussa alkaviin MM-kisoihin.
Joukkueen mielenkiintoisin nimi on 40-vuotias tähtivahti Manuel Neuer, joka tekee paluun maajoukkueeseen kahden vuoden tauon jälkeen.
Neuer on pelannut väkevän kauden Bayernin maalin suulla. Hän johdatti seuran Bundesliigan mestariksi ja Mestarien liigan välieriin.
Suomalaisittain mielenkiintoinen nimi on myös puolustukseen nimetty Newcastlen Malick Thiaw. Thiawin äiti on suomalainen ja puolustaja oli pitkään tyrkyllä myös Huuhkajiin, mutta valitsi lopulta Saksan.
Joukkueen kirkkaimpina tähtinä loistavat Jamal Musiala ja Florian Wirtz.
Kisakoneeseen mahtuu myös Bayernin 18-vuotias superlupaus Lennart Karl.
Saksan MM-joukkue:
Maalivahdit:
Oliver Baumann, Hoffenheim
Manuel Neuer, Bayern München
Alexander Nübel, Stuttgart
Puolustus ja puolustavat keskikentät:
Waldemar Anton, Borussia Dortmund
Nathaniel Brown, Frankfurt
Pascal Gross, Brighton
Joshua Kimmich, Bayern München
Felix Nmecha, Borussia Dortmund
Aleksandar Pavlovic, Bayern München
David Raum, RB Leipzig
Antonio Rüdiger, Real Madrid
Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund
Angelo Stiller, Stuttgart
Jonathan Tah, Bayern München
Malick Thiaw, Newcastle
Keskikenttä ja hyökkäys:
Nadiem Amiri, MainzMaximilian Beier, Borussia DortmundLeon Goretzka, Bayern MünchenKai Havertz, ArsenalLennart Karl, Bayern MünchenJamie Leweling, StuttgartJamal Musiala, Bayern MünchenLeroy Sane, GalatasarayDeniz Undav, StuttgartFlorian Wirtz, LiverpoolNick Woltemade, Newcastle