Banaaneilla ei ole asiaa monen kalastajan veneeseen.

Kalastukseen liittyy paljon uskomuksia. Esimerkiksi kalaonnea ei kalastajalle pidä toivotella. Onko totta, että kieltolistalla ovat myös banaanit?

– Tällainen globaali uskomus varsinkin valtamerikippareilla on se, että banaania ei veneeseen viedä. Että silloin ei tule saalista, vahvistaa Suomen Vapaa-ajan kalastajien kalatalousasiantuntija Janne Rautanen Huomenta Suomen haastattelussa.

Myös Vapaa-ajan Kalastaja -lehden päätoimittaja Jaana Vetikko vahvistaa uskomuksen.

– Kyllä minäkin olen oppinut sen, että ei passaa tiettyjen henkilöiden paattiin viedä banaania evääksi.

Luontotoimittaja ja ruokakalastaja Tom Nylundilla on teoria siihen, mistä uskomus on saanut alkunsa.

– Kun perinteisesti ihan sarjiksissa liukastutaan banaanin kuoriin, niin jos syöt banaanin veneessä, niin sinulla on ne kuoret siellä. Ja se lisää liukastumisriskiä niin paljon, että et saa kalaa sen takia, että sinulla on pää auki.

– Siinä on joku tarina ja logiikka, Nylund uskoo.