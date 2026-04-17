Sandraan alkoi 12-vuotiaana kohdistua kiusantekoa, joka johti pahoinpitelyihin ja perättömiin lastensuojeluilmoituksiin. Hän kertoo kokemuksistaan Kieksi-dokumenttisarjassa.

Yle Areenassa julkaistun Kieksi-dokumenttisarjan toisen kauden toisessa jaksossa Sandra, 14, kertoo avoimesti kiusaamiskokemuksistaan ja siitä, miten se on vaikuttanut häneen ja hänen perheeseensä.

Sandra kertoo kiusaamisen alkaneen sen jälkeen, kun erimielisyydet ja riidat kavereiden kanssa paisuivat isoiksi. Ihmiset alkoivat Sandran mukaan kääntyä häntä vastaan.

Sandra kertoo myös kokemastaan väkivallasta. Netissä on hänen mukaansa jaettu videoita, joissa hänet on pahoinpidelty. Somessa on jaettu myös väärennettyjä alastonkuvia. Sandran mukaan häntä on myös revitty hiuksista ja päälle on syljetty.

Kiusaamisen johdosta Sandra päätyi vaihtamaan koulua. Dokumentaristi Sami Kieksi kysyy Sandran ajatuksia siitä, miltä tuntuu, kun kiusatun tulee vaihtaa koulua.

­– Onhan se ikävää, mutta sitten olin tosi iloinen, että pääsin vain pois. Ei tarvinnut enää kärsiä siellä, Sandra vastaa.

