Eteläkorealainen elektroniikkavalmistaja julkisti tiistaina Soulissa puhelinmallin, jollaista ei ole ennen markkinoilla nähty.

Galaxy Z TriFold -mallin näyttö taittuu nimensä mukaisesti kolme kohdasta. Yrityksen mukaan laite avataan kahdella taitoksella saranoista, jonka jälkeen kätösille saa 10-tuumaisen näytön.

Samsung kertoo tiedotteessa, että avattuna siinä on suurin Galaxy-malliston puhelinnäyttö. Näytöllä pystyy yrityksen mukaan ajamaan yhtäaikaa useita sovelluksia.

Katso yläpuolelta löytyvältä videolta, miltä puhelin näytti Soulin julkistustilaisuudessa.

Puhelin tulee ensimmäisenä myyntiin Etelä-Koreassa 12. joulukuuta, jonka jälkeen se saapuu muihin Aasian maihin ja Yhdysvaltoihin. Puhelimen tarkka hinta ei ole vielä tiedossa.