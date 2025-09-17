Puhelinvalmistaja Apple julkaisi uusimmat mallistonsa aiemmin syyskuussa. Onko yli kahden tuhannen euron puhelin hintansa veroinen?

Viime viikolla julkaistun iPhone 17:n perusversion hinta hipoo tuhatta euroa, mutta ekstramukavuuksilla varustellun Pro Max -version hinta on kalleimmillaan yli 2 500 euroa.

Mitä kaikkea kuluttaja sitten saa tällaisilla hinnoilla?

Eipä juurikaan mitään uutta tai mullistavaa, sanoo tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner Aalto-yliopistosta.

– Aika vähän siellä oli mitään vau-efektejä. Vähän nätimpi näyttö, vähän parempi kamera ja ehkä vähän paremmin kestää iskuja. Mutta ei siinä mitään kovin dramaattista ollut, Manner sanoo Viiden jälkeen -haastattelussa.

Apple itse lupaa, että uusimmassa mallistossa on omien tuotteidensa parhaat ominaisuudet.

– Muttei välttämättä markkinoiden parhaat.

Löytyykö kysyntää?

Mannerin mukaan ihmiset maksavat ennen kaikkea brändistä ja logosta.

Teknisesti uutuudetkaan eivät kuitenkaan välttämättä ole "ylitsepursuavan hienoja".

Sen sijaan todellista kuluttajaa palvelevaa kehitystä olisi panostaminen esimerkiksi korjattavuuteen, joka pitäisi saada kuluttajan ja kestävän kehityksen kannalta toiselle tasolle. Myös akun heikkoa kestoa ei juurikaan ole saatu kehitettyä.

– Olisihan se kiva, että pääsisimme lähemmäksi sitä vanhaa Nokia-aikakautta, jolloin kännykkä ladattiin kerran viikossa. Jos nyt edes kaksi päivää kestäisi kännykän akku, niin olisihan se dramaattinen asia.

Manner ei usko, että Suomessa kovin moni on valmis maksamaan puhelimesta tuhansia euroja.

– Heitä ei varmaan hirveästi ole. Ei varmaan kovin moni omalla rahalla osta – firman piikkiin niin sanotusti.

Katso koko Mannerin Viiden jälkeen -haastattelu yllä olevalta videolta!