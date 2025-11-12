Venäjällä esiteltiin tällä viikolla Moskovassa maan ensimmäinen tekoälyllä varustettu humanoidirobotti.
Aidol-nimeä kantavaa robottia on pidetty Venäjällä ylpeyden aiheena, sillä sen on kerrottu olevan valmistettu pääosin kotimaisista osista.
Kun Aidol saatettiin lavalle teknologiatapahtumassa maanantaina Rocky-elokuvasta tutun tunnuskappaleen tahdissa, tapahtui kuitenkin karmea kömmähdys.
Varovaisten askelien jälkeen robotti menetti yllättäen tasapainonsa ja kaatui lattialle. Robotin osat levisivät lattialle.