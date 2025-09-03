Japanilaiskaupunki suunnittelee kännykkäkieltoa, joka koskisi kaikkia asukkaita

Japanilaiskaupunki harkitsee älypuhelinrajoitusta, joka koskisi kaikkia sen asukkaita.

Japanilaiskaupunki harkitsee älypuhelinkieltoa kaikille asukkailleen. Kielto rajaisi luurin käyttelyn kahteen tuntiin päivässä, kertoo UPI.

Toyoaken kaupunginjohtaja Masafumi Kokin mukaan kaupungin päättävällä tasolla äänestetään älypuhelinrajoituksesta, joka koskisi puhelinten lisäksi tablettien ja tietokoneiden käyttöä työajan ja kouluvelvoitteiden ulkopuolella, kertoo Nippon.com.

Kaupungissa on BBC:n mukaan noin 69 000 asukasta.

Aloitteesta on tullut noin 120 palautetta, joista valtaosa oli tyytymättömiä ideaan.

Puhelimet pois lapsilta iltayhdeksältä

Pienten koululaisten älypuhelimen käyttämisen tulisi loppua iltayhdeksältä ja hieman vanhempien lasten iltakymmeneltä.

Säännös olisi suositus, eikä sen rikkomisesta tulisi seurauksia, Koki kuvaa.

– Esityksen tarkoitus on edistää tapoja, joilla voimme estää asukkaitamme kärsimästä älypuhelimen liiallisen käytön haitallisista vaikutuksista kehoon ja arkielämään, Koki totesi.

Koki korostaa, että tarkoituksena ei ole viedä asukkailta oikeuksia, vaan kannustaa keskustelemaan ja ajattelemaan älylaitteiden viemää aikaa.

Jos säännös hyväksytään, se tulee voimaan lokakuussa 2025, kertoo BBC.

