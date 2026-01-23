Sami Välimäki avasi torstaina kautensa golfin PGA-kiertueella kolme alle parin kierrostuloksella Kalifornian La Quintassa. Välimäki jakaa 69 lyönnin tuloksellaan kilpailussa sijaa 93.
Välimäki sutaisi kolmanteen reikään bogin, mutta paikkasi sen molempien kenttäpuoliskojen kahdella birdiellä.
– Tavaramerkkialoitus, Välimäki arvioi kierrostaan Golfpisteen verkkosivuilla.
– Kentät ovat ihan ok kunnossa, joskaan eivät niin hyvässä kuin aikaisempina vuosina.
Välimäki osallistuu kilpailuun kolmatta kertaa. Edelliset yritykset päättyivät karsiutumisiin cutissa.
Australian Min Woo Lee ja Yhdysvaltain Pierceson Coody jakavat kilpailun kärkisijan 10 alle parin tuloksella 62. Kaksikon kannoilla lyönnin päässä väijyy peräti yhdeksän pelaajaa.