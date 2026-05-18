Suomalaisgolffari Sami Välimäki on yltänyt uransa parhaaseen major-sijoitukseen Yhdysvaltain Pennsylvaniassa pelatussa PGA-ammattilaisjärjestön mestaruuskilpailussa.
Välimäki ylsi jaetulle 60. sijalle tuloksella neljä yli parin. Aiemmin Välimäen paras major-sijoitus oli Golfpisteen mukaan vuoden 2023 British Openissa tullut jaettu 68. sija.
PGA-mestaruuden voitti englantilainen Aaron Rai tuloksella yhdeksän alle parin. Hänestä tuli ensimmäinen englantilainen sitten vuoden 1919, joka on voittanut kyseisen turnauksen. Major-titteli oli Rain uran ensimmäinen.