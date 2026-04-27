Suomalainen Eveliina Salonen ylsi voittajaksi Yhdysvalloissa Kansas Cityssä sunnuntaina päättyneessä frisbeegolfin DGPT-ammattilaiskiertueen kilpailussa.

Kolmannen kierroksen jälkeen ensimmäistä sijaa jakoi Salosen kanssa Henna Blomroos. Kumpikin heistä oli varsinaisen kisan jälkeen 13 heitossa alle parin.

Tasatuloksen vuoksi suomalaiset joutuivat ottamaan toisistaan mittaa vielä erillisessä yhden väylän koitoksessa. Salonen selviytyi voittajaksi birdiellä, kun Blomroosin tulos jäi tästä yhtä heittoa heikommaksi.

Voitto oli Saloselle kauden ensimmäinen DGPT-kiertueella.