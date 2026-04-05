Suomalaisgolfari Sami Välimäki on jaetulla 30. sijalla PGA-kiertueen Valero Texas Open -turnauksessa, jonka kolmas kierros jäi tyngäksi lauantaina.
Välimäki ehti pelata 12 väylää tulokseen -1 lauantaina, kunnes peli vihellettiin poikki sade- ja ukkossään takia. Hän on tällä hetkellä kokonaistilanteessa -6.
– Ensimmäiset kuusi väylää olivat hyvää lyömistä ja sain paljon hyviä birdiepaikkoja, mutta en oikein saanut käytettyä niitä. Sen jälkeen tuli muutamia keskinkertaisia väyliä, Välimäki viestitti MTV Urheilulle.
Välimäki oli kommenttiensa aikaan pitänyt sadetta jo lähes kuusi tuntia, eikä lopulta päässyt jatkamaan pelejä lauantaina. PGA:n sääntövalvojan Ken Tackettin mukaan sadetta oli ennustettu alle sentti, mutta lopulta sitä ryöppysi yli tuuman eli 2,5 sentin verran. Kenttä ei kestänyt tätä.
– Kaikki tietävät, ettei luontoäitiä voi voittaa, Tackett kommentoi Reutersin mukaan.
Kolmannen kierroksen puuttuvat väylät ja kisan päättävä neljäs rundi yritetään pelata sunnuntaina.
– Koitan saada huomenna hyvän ja tasaisen kierroksen, ja siitä sitten kohti Mastersia, Välimäki summasi viitaten kauden ensimmäiseen arvoturnaukseen Georgian osavaltiossa.
Kisan johdossa on skotlantilainen Robert MacIntyre (-15), joka ehti pelata lähimmän haastajansa, Ruotsin (-13) kanssa vain kuusi väylää lauantaina.