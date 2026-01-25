Sami Välimäen kauden avauskilpailu golfin PGA-kiertueella päättyi karsiutumiseen ennen päätöskierrosta.
Välimäen vire jätti hänet Kalifornian La Quintassa neljän lyönnin päähän jatkopaikasta.
Kilpailu pelataan kolmella kentällä, ja kolmannella kierroksellaan Välimäki selvitti osuutensa 70 lyönnillä. Tuloskortti oli kelpo kolmella birdiellä ja yhdellä bogilla, mutta helpoissa oloissa jatkopaikkaan vaadittiin parempaa.
Välimäen kolmen kierroksen yhteistulos 209 lyöntiä (–7) kalpeni kärkimiesten pelitasolle.
Kisan johtoon nousi eteläkorealainen Kim Si-woo yhteistuloksella 194 (–22). Maailmanlistan ykkönen Scottie Scheffler ja perjantaina 60 lyönnin kierroksen pelannut nuori tulokas Blades Brown putosivat jakamaan kakkossijaa. He ovat lyönnin päässä Kimistä.
Välimäen kausi jatkuu torstaina San Diegossa alkavassa kilpailussa.