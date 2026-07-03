Näyttelijä Sami Uotilan yksityiselämän käänteet kiinnostavat Google-hauissa.

Salatut elämät -sarjan tähti Sami Uotila vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google-ohjelman uudella kaudella.

Nettikansaa kiinnostaa miehen parisuhdetilanne. Myös Uotilan ex-parisuhteesta on haettu tietoa netistä.

Uotila seurusteli aiemmin näyttelijä ja hyvinvointivalmentaja Kerttu Rissasen kanssa. Ex-parin 25 vuoden ikäero oli tuolloin kansan ja median puheenaiheena.

– Olin vähän järkyttynyt siitä, kun Kertun kanssa seurusteltiin, niin miten se meidän ikäeromme pani niin monelta puurot ja vellit sekaisin, joten sitä varten halusin enemmän puhua meidän parisuhteestamme, jotta olisin voinut näyttää, että tämä meidän elämämme on ihan normaalia, Uotila kertoo.

Sami Uotila ja Kerttu Rissanen erosivat vuonna 2024.

Parisuhteesta julkisesti puhuminen ei kuitenkaan ollut Uotilan mielestä paras ratkaisu.