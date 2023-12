"Miksi en saanut jäädä sinne": Lentoturmasta selvinnyt Sami Saikkonen kertoi mullistavasta taivaskokemuksestaan MTV:lle

"Halusin selvittää, onko jotain mörköä jossain"

"Miksi en saanut jäädä sinne"

– Tuli sellainen olo, että miksi en jäänyt sinne. Miksen saanut jäädä? Mietin, että tällaista rahnustamista tämä nyt on. Mutta nyt on elämä kääntynyt.

– Elä tässä hetkessä ja nyt, älä murehdi eilistä, älä murehdi huomista. Juuri tämä hetki on arvokas asia. Ja sitten yksi hyvä asia, että kukaan ei kysynyt pankki- tai luottokorttia siellä toisella puolella. Kun ihmiset haalivat aina kaikkea, niin minulle on tullut sellainen olo, että pois tavara, sitä ei tarvitse.

Ei enää suojakuorta

Lentämisen runous

– Lentäjät ovat olleet aikanaan ihan poikkeusporukkaa. He uskalsivat mennä ja nousta taivaalle niillä kangaspuilla, jotka he olivat tehneet. Lentämisessä on myös runoutta. Kiitotie on kilometri asvalttia, mutta ”kiitotien päässä on taivaassa reikä, ovi miltei mahdottomaan”, Saikkonen siteeraa Edu Kettusen Lentäjän poika -kappaletta.