Yksi aikakausi päättyy, kun TTK:n kapellimestarina ohjelman alusta saakka toiminut Sami Pitkämö jättäytyy tehtävästään. Hänen tilalleen astuu Lasse Piirainen.

Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella nähdään ja kuullaan musiikillinen muutos, kun TTK:n liveorkesteri uudistuu. Uuden orkesterin kapellimestariksi hyppää pianisti Lasse Piirainen TTK:n orkesteria alusta saakka kipparoineen Sami Pitkämön jättäytyessä tehtävästä.

TTK-orkesterin tahtipuikkoon tarttuminen on Piiraiselle suuri kunnia.

– Odotan innolla syksyä. Siitä tulee ihan mielettömän hauskaa, hän iloitsee.

Jo 4-vuotiaana pianonsoiton aloittanut Piirainen on aiemmin tehnyt useita eri musiikkiviihdeohjelmia. Hän on kuulunut The Voice of Finlandin bändiin ohjelman ensimmäisestä tuotantokaudesta saakka, jonka lisäksi hän on soittanut muun muassa SuomiLove-, Tähdet, tähdet- ja X Factor -ohjelmissa. Kerran hän on myös vieraillut TTK:ssa paikkaamassa ohjelman tuolloista pianistia Lenni-Kalle Taipaletta.

– Se on ollut tosi monipuolinen oppikoulu siihen, mitä tv-työskentely on. Nyt minulla on ensimmäinen isompi kapellimestaripesti TTK:n myötä, ja se tuntuu tosi hyvältä. Olen valmis, hän sanoo.

Lasse Piirainen on TTK-orkesterin uusi kapellimestari.

Yhteydenotto TTK-tuotannosta oli Piiraiselle positiivinen yllätys. Hän toteaa parhaiden asioiden syntyvän usein sattumasta ja tulevan kohdalle, jos ne ovat tullakseen. Näin kävi myös TTK-pestin kanssa.