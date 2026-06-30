Lasse Piirainen ja Jennie Storbacka ovat pitäneet yhtä 17 vuoden ajan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman musiikeista vastaa tulevalla kaudella uudistunut orkesteri, jonka kapellimestarina aloittaa pianisti Lasse Piirainen. Lisäksi uutena kasvona orkesterin toiseksi solistiksi Antti Koivulan rinnalle astuu pitkän linjan laulaja ja esiintyjä Jennie Storbacka.

Piirainen ja Storbacka ovat pariskunta ja pitäneet yhtä jo 17 vuoden ajan. Kaksikko on työskennellyt yhdessä läpi pitkän parisuhteensa, ja näin ollen intensiiviseen TTK-tuotantoon hyppääminen kumppanin kanssa ei mullista heidän yhteistä arkeaan.

– Tiedän hänen työmoraalinsa ja hänen taitonsa. Se on itselleni vain helpottava tekijä, kun tiedän, että pystyn luottamaan täysin siihen, mitä hän tuo pöytään, Piirainen sanoo.

Tanssii Tähtien Kanssa on kuulunut jo pitkään Piiraisen ja Storbackan syysiltoihin.

– Katson aika vähän televisiota, sillä aikaa katselemiselle on niin vähän. Mutta tämä on ollut sellainen, että sunnuntaisin on istuttu tiiviisti sohvalla. Se on kuulunut perinteisiimme jo vuosia.

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