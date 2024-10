Sami Pitkämö on ollut TTK-bändin johtaja vuodesta 2006 – ei unohda koskaan yhtä hetkeä, kun teki yllättäen virheen: "Siinähän sitten oltiin"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa moni asia on vuosien varrella muuttunut, mutta yksi asia on pysynyt: Sami Pitkämön Orkesteri. Ohjelman historian alusta, vuodesta 2006 lähtien bändin johtajan Sami Pitkämön nimeä kantava joukko on tahdittanut tansseja, joita on kertynyt lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta satoja.