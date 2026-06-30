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Tässä ovat Tanssii Tähtien Kanssa -opettajat – mukana täysin uusi nimi! | MTV Uutiset



Tässä ovat Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettajat – mukana uusi nimi ja parketille palaaja Tulevalla kaudella tähtiopettajien joukkoon liittyy uutena kasvona Katri Riihimäki ja ohjelmaan tekee paluun Claudia Ketonen. Julkaistu 42 minuuttia sitten Rebeca Romero Tanssii Tähtien Kanssa palaa syksyllä! Mukana on uusi tähtiopettaja ja yksi parketille palaava tähtiopettaja. Tanssii Tähtien Kanssa palaa ruutuihin sunnuntaina 30.8. Tulevalla kaudella tähtiopettajien joukkoon liittyy uutena kasvona Katri Riihimäki ja ohjelmaan tekee paluun Claudia Ketonen. Myös TTK-orkesteri uudistuu: kapellimestarina aloittaa Lasse Piirainen ja solisteina kuullaan Antti Koivulaa sekä uutena solistina Jennie Storbacka. Ohjelman 19. kauden tähtioppilaat julkistetaan torstaina 6. elokuuta ja kauden aloittavassa esittelyjaksossa sunnuntaina 30.8. paljastuu, kuka tunnettu henkilö on Ernest Lawsonin uusi juontajapari. Jaksossa syvennytään myös uusien tähtioppilaiden mietteisiin tulevasta kaudesta sekä näemme, kuinka tähtiesiintyjät valmistautuvat ohjelman alkamiseen. Parketin laidalla nähdään tuttu tuomaristo: Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen, jotka arvioivat esityksiä tinkimättömällä ammattitaidolla. Tanssikaudella on mukana 11 tähtiopettajaa: , ohjelmaan palaava Claudia Ketonen sekä uutena opettajana aloittava Katri Riihimäki.

Anssi Heikkilä

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TUTUSTU UUTEEN JA PALAAVAAN OPETTAJAAN:

Katri Riihimäki

KATRI RIIHIMÄKI

@katririihimaki

Vantaalta kotoisin oleva, nykyisin Oulussa vaikuttava Katri Riihimäki on taidealojen monitaituri. Ammatillinen osaaminen ulottuu aina klassisen ammattimuusikon saappaista tanssijan ja tanssinopettajan maailmaan.

Musiikki ja tanssi ovat siivittäneet Katrin elämää täysin käsi kädessä aina näihin päiviin saakka. Katri aloitti tanssiharrastuksensa jo varhain baletin parissa. Myös telinevoimistelu pyörähti kuvioissa, kunnes kilpatanssi vei täysin mennessään.

Tavoitteellinen tanssi- ja kilpaura kilpatanssin parissa kesti 14 vuotta, jonka jälkeen alkoi Katrin matka oman tanssijuuden kehittämisen ja eri lajeihin tutustumisen parissa.

Erityisesti Latino Show vei mennessään tuoden useita Suomen mestaruuksia sekä maailmanmestaruuden. Myös teatteri ja erityisesti oopperalavat ovat ehtineet tulla vuosien saatossa tutuiksi.

Katri on positiivinen, energinen ja kannustava opettaja, joka haluaa luoda turvallisen ympäristön oppimisen tielle. Lempeän tarkalla otteella Katri pyrkii aina löytämään oppilailleen oman tavan ja tyylin liikkua.

Kyky kohdata ja kuulla oppijan tarpeet ovat Katrin vahvuuksia TTK-kisassa, ja käyttöön tulee varmasti myös Katrilta löytyvä loputon visioiden pankki koreografisine taitoineen.

Ensimmäisestä TTK-oppilastaan Katri on todella innoissaan. Energinen ja helposti heittäytyvä oppilas on tuoreen TTK-opettajan unelma.

– Oppilaan ehdoton vahvuus on huikean upea elämänasenne ja loputon halu oppimiselle. Hänessä on myös ihanasti visionäärin vikaa, jos näin hauskasti voisi ilmaista. Odotan kovasti ohjelman alkua ja uskon, että matkastamme tulee upea ja kerrassaan mieletön yhteinen kokemus, Katri kertoo.

Claudia Ketonen

CLAUDIA KETONEN

@ketonenclaudia

Säteilevä Claudia Ketonen tekee paluun TTK:n tähtiopettajakaartiin. Tuleva kausi on Claudialle viides tuotantokausi, jossa hän on mukana. Aiemmat kaudet ovat olleet mieleenpainuvia ja positiivisia kokemuksia.

Claudia kertoo olevansa kiitollinen siitä, että hänen aiempien oppilaiden kanssa on syntynyt ystävyys, joka on pysynyt tanssien jälkeenkin.

Claudia on innoissaan paluustaan ohjelmaan sekä mahdollisuudesta päästä luomaan esityksiä, jotka koskettavat ja herättävät tunteita katsojissa.

– Haluan lähteä jokaiseen kauteen ilman suurempia ennakko-odotuksia, koska mehän tutustumme pareihimme kunnolla vasta treenien alkaessa. Odotan TTK-arkea oman parini sekä muiden osallistujien kanssa – ja tietysti live-päiviä: ne ovat aina taianomaisia.

Ensikohtaamisen perusteella Claudia kuvailee tähtioppilastaan fiksuksi ja empaattiseksi.

– Hän on fiksu, suurella yleistietämyksellä varustettu, rehellinen, empaattinen ja huumorintajuinen ihminen, jolla on pilke silmäkulmassa. Ensikohtaamisessa hän toi minulle omenan. Olin eleestä hyvin liikuttunut, kunnes tapaamisen lopussa oli pakko paljastaa, että olen allerginen omenoille.

Pitkän kansainvälisen tanssiuran tehnyttä Claudiaa kiehtoo TTK:ssa oppilaan kohtaaminen juuri sellaisena, kuin hän on, sekä mahdollisuus tukea ja ohjata oppilaan matkaa täysin oppilaan oman rytmin ja persoonan mukaan.

– Haluan jokaisen oppilaan lähtevän tästä kokemuksesta hyvillä mielin, ehjänä, sekä monia kokemuksia rikkaampana. Tietysti toivon myös, että he ovat löytäneet rakkauden tanssiin.

Uusi TTK-orkesteri

Uudella TTK-kaudella tähtiparien tanssien taustalla kuullaan Lasse Piiraisen luotsaamaa huippuorkesteria. Orkesterissa nähdään sekä tuttuja muusikoita aiemmilta TTK-kausilta että aivan uusia kasvoja. Solisteina kuullaan TTK-yleisön rakastamaa valovoimaista Antti Koivulaa ja toiseksi solistiksi hyppäävää pitkän linjan laulajaa ja esiintyjää, upeaäänistä Jennie Storbackaa.

Lasse Piirainen

LASSE PIIRAINEN

@lassekeys

TTK-orkesterin uudeksi keulakuvaksi on kiinnitetty säveltäjä ja muusikko Lasse Piirainen. Erityisesti pianistina tunnetuksi tulleella Lassella on vahva kokemus Suomen parhaiden musiikkiohjelmien tekemisestä, ja hän on myös pitkän uransa aikana työskennellyt lukuisten nimekkäiden suomalaisartistien kanssa.

Karismaattiselle Lasselle oli helppo päätös lähteä mukaan TTK-tuotantoon, kun kutsu tuli.

– On suuri kunnia olla mukana ikonisessa ohjelmassa ensi syksynä. Olen todella iloinen, että tulin valituksi tähän mielenkiintoiseen tehtävään, Lasse kertoo.

TTK:n katselu kotisohvalta on kuulunut tiiviisti Lassen omiin sunnuntai-illan perinteisiin ja hän onkin seurannut ohjelmaa jo vuosien ajan. Nyt Lasse on valmis astumaan itse parrasvalojen säihkeeseen TTK-orkesterin kapellimestarin roolissa.

– Kyseessä on mahtava keitos hienoa viihdettä ja odotan innolla saavani tehdä kunnianhimoista ja tasokasta ohjelmaa tanssijoiden sekä upean bändin ja solistien kanssa.

Antti Koivula, Lasse Piirainen ja Jennie Storbacka tähdittävät uutta TTK-orkesteria. ANTTI KOIVULA@antti.koivula

Solistiksi palaa TTK-yleisön rakastama valovoimainen Antti Koivula, joka astelee parketin reunalle nyt jo seitsemättä kertaa.

– Tuntuu tosi kivalta olla mukana jälleen. Alkukausien jälkeen omaan tekemiseen on tullut koko ajan lisää rentoutta ja suorien lähetyksien intensiteetistä todella nauttii, Antti tunnelmoi.

Monipuolinen Antti on innoissaan uuden orkesterin kokoonpanosta, jota hän kuvailee huippuammattilaisiksi. Antti odottaakin pääsevänsä kasvamaan myös uuden orkesterin kanssa osaksi ohjelmaa.

– Sain Sami Pitkämön bändissä paljon arvokasta kokemusta ja toivon voivani ammentaa siitä uuteen porukkaan.

Jennie Storbacka

JENNIE STORBACKA

@jenniestorbacka

Toiseksi solistiksi hyppää pitkän linjan laulaja ja esiintyjä, upeaääninen Jennie Storbacka. Jennietä on voinut aiemmin bongata esiintymästä muun muassa Linnan juhlista, useista TV-ohjelmista sekä menestysmusikaalien lavoilta. Jennie tuntee suurta kunniaa päästessään osaksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa.

– Rakastan live-ohjelmien tekemistä, koska siinä on aina kutkuttava energia. Ja syksyllä sitä saa tehdä 12 viikon ajan – ihan parasta!, Jennie hehkuttaa.

Jennie odottaa pääsevänsä luomaan unohtumattomia kokonaisuuksia katsojille niin huippuorkesterin kuin myös tähtiparien kanssa. 20 vuoden esiintymiskokemuksen turvin Jennie lupaa tuoda mukanaan monipuolisuutta, tarkkuutta, hassuttelua ja rentoutta.

– Haluan tuoda tanssipareille myös rauhaa ja turvaa laulamisellani ja olemuksellani, sillä tiedän itse hyvin miten jännittäviä tällaiset tilanteet voivat olla.

Tanssii Tähtien Kanssa -orkesterin kokoonpano:

Lasse Piirainen - kapellimestari ja koskettimet

Antti Koivula - laulu

Jennie Storbacka - laulu

Ansku Mellanen - basso

Janne Raatikainen - kitara

Abdissa ”Mamba” Assefa - perkussiot

Ville Pynssi - rummut

Jukka Eskola - trumpetti

Pope Puolitaival - saksofonit, huilut, klarinetti

Antti Rissanen - pasuuna

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 30.8.