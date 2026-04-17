MTV Urheilun asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Karri Kivi vyöryttivät kritiikkiä Tapparalle sen esityksestä Ilves-välieräsarjan avauserässä.
Odotettu kohtaaminen käynnistyi täydellisellä Ilves-ylivoimalla, sillä taululla 0–2-lukemat vierasjoukkueelle jo ajassa 2.31. Tämän lisäksi Ilvekseltä oli hylätty jo yksi osuma avausminuutilla.
Karri Kivi luonnehti Ilvestä "huippuviritetyksi" ensimmäisen erätauon studiossa.
– En ole näin kovaa hallintaa nähnyt tällä kaudella kertaakaan Ilvekseltä Tapparaa vastaan, Kivi totesi.
Tapparaa Kivi suomi todella rajusti.
– Tappara oli niin kuutamolla. Pelaajat säntäilivät joka suuntaan paitsi oikeaan suuntaan. Tuntui, että heillä oli yhdeksän päivän sijaan ollut 29 päivän tauko.
Kivi ja Lasse Kukkonen vyöryttivät ruutuun karmaisevia esimerkkejä kirvesrintojen pelaamisesta. Yksi näistä saatiin minuutin kohdalla Ilveksen hylätyn maalin jälkeen.