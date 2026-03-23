JYPin päävalmentaja Petri Matikainen koki joukkueensa esiintyneen Pelicans-ottelusarjassa paikoittain epäkypsästi.

Runkosarjassa kuudenneksi yltäneen JYPin kausi päättyi maanantaina rajuun pettymykseen, kun se hävisi Pelicansille maalein 0–1 ja koko ottelusarjan voitoin 0–3.

JYP voitti ottelusarjassa maalia kohti suuntautuneet laukaukset peräti 91–41, mutta silti joukkue onnistui tekemään vain yhteensä kolme maalia Pelicansin verkkoon.

Yrityksen puutteesta JYP-luotsi Petri Matikainen ei omiaan syytä, mutta yksi ongelmakohta nousi ottelusarjassa tehottomuuden lisäksi kuitenkin esille.

– Oli kyllä yritystä loppuun asti. Pikkuisen käsijarru päällä. Tämä on meille uusi kokemus koko kevät, että mitä se playoff-pelaaminen on. Olimme vähän epäkypsiä tässä sarjassa. Siinä se tulos on. Pelicans oli erittäin sitkeä, puolusti todella hyvin ja hyvä maalivahti, Matikainen perkaa.

– Koin, että vähän oli turhaan paineita pelaajilla. Mä en niitä ole millään muotoa tänne tuonut. Menestyminen vaatii aina oppimista.

JYP palasi Matikaisen johdolla pudotuspeleihin viiden vuoden tauon jälkeen. Runkosarjassa hienosti esiintynyt JYP jäi lopulta vain pisteen päähän suorasta puolivälieräpaikasta.

Pelicans osoitti kuitenkin JYPille, että pudotuspelimaailma on täysin erilainen kuin runkosarjamaailma.

– Tästä pitää oppia ensi vuoteen. Tällaista se on keväällä. Tietysti tämä on pettymys, mutta en bussin alle heitä pelaajia millään tavalla. Tästä puhuttiin, mitä tuleman pitää. Mutta tietenkin tässä on nuoria pelaajia todella paljon, niin se ottaa kokemuksen kautta sen homman. Olen tyytyväinen sillä lailla, jos tätä kautta kokonaan mitataan. Otimme askeleita eteenpäin täällä Jyväskylässä, Matikainen summaa.