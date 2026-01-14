Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Henrik vetoaa Kallea auttamaan Kertun äitiä.
Alissa ja Jiri sopivat menevänsä illalla baariin vaihtamaan kuulumisia. Alissa vakuuttaa, ettei ole menossa treffeille.
Tatu ja Rajala salaavat Lindalta aikeensa tutkia Aaron terapeutin kuolemaa. Tatu löytää terapeutin potilastietoarkiston.
Kalle vakuuttaa Jutalle, että päätös pysyä miehistä erossa pitää. Myöhemmin Kalle näkee Tatun vastaanotollaan.
Olli kertoo, että hänen vanhempansa ovat muuttamassa Tampereelle. Myös Vertti saa sokkiuutisen.
Jutta purkaa ärtymystään työvoimapulaan ja teknisiin ongelmiin Kallelle ja tämän vastaanotolle tulleelle Ollille. Olli saa idean, josta vihjaa Kallelle.
Noel ja Daniela ryhtyvät sisustamaan lastenhuonetta uudelle vauvalle. Aamulla aamiaista valmistava Noel kuulee Danielan huudon.
Laila ärtyy, kun Vertti yrittää lähentyä hänen kanssaan.