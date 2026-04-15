Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Matias ja Olli löytävät Lailan ja Vertin kiihkeissä tunnelmissa asunnon sohvalta.

Kari on kyllästynyt Sallan mustasukkaisuuteen. Hän paljastaa Sallalle vahingossa, että hän salakuunteli Lindan ja Sallan keskustelua sairaalassa.

Omaa rauhaa kaipaava Kalle kysyy Ismolta, eivätkö nämä voisi joskus hengailla Iisankin asunnossa. Iisa keksii tekosyyn, miksi vierailu hänen luonaan onnistu.

Salla törmää Lindaan rapussa ja alkaa haukkua tätä. Kari ja Aki kuulevat, kun Salla uhkaa työntävänsä Lindan portaita alas.

Magnus haluaa järjestää ystävilleen viimeisen illanvieton Moosessa. Hän toivoo, että illanvietossa kaikki sopivat riitansa.

Kalle näkee Tatun suutelemassa jälleen samaa naista.