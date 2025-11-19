Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa hahmojen kohtalot ratkeavat.
Noel järjestää Danielalle romanttisen illallisen, jonka aikana Daniela yllättää Noelin.
Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa hahmojen kohtalot ratkeavat.
Noel järjestää Danielalle romanttisen illallisen, jonka aikana Daniela yllättää Noelin.
Kalle uskoo, että on polttanut Aaron kaupan. Aaro kertoo Lindalle ja Mariannalle Kallen tunnustuksesta.
Aaro uskoo, että kaupan kohtalosta huolimatta oikeudenkäynti menee hyvin ja hän saa pian Nadjan elämäänsä.
Lasse työskentelee huoltomiehenä, eikä ole kertonut uudesta ammatistaan vielä Jutalle.
Dahlia ja Gunnar ilahtuvat, kun Magnus haluaa esitellä Väyrysen heille. Magnus typertyy, kun isovanhemmat ovat kutsuneet Melvininkin paikalle.
Teinit suunnittelevat yhteisiä synttärijuhlia.
Ismo suree palanutta kauppaa ja ärsyyntyy paikalle sattuvaan Iisaan.
Sallaa ärsyttää, kun Sampo pomottaa häntä töissä.
Henrik vannottaa Sampoa salaamaan Akilta hänen osuutensa Cindyn osakkeiden anastamiseen.