Salkkareissa Gunnarin ja Karin tv-sarjan kuvaukset alkavat.
Salatut elämät -sarjassa maanantaina nähtävässä jaksossa Karia ja Gunnaria jännittää, kun tosi-tv-sarjan koekuvaukset alkavat. Salla suhtautuu tv-sarjaan positiivisesti, mutta Dahliaa se epäilyttää.
Kuvauksia seuraavat Salla ja Dahlia alkavat puhua asiasta.
– Voisitko sä puhua Gunnarille? Sehän on kuin rautakanki, Salla manaa.
– Eipä sinunkaan miehesi näytä kovinkaan elastiselta esiintyjältä, Dahlia vastaa
Kameran käydessä Kari ja Gunnar jäykistyvät, eivätkä osaa avautua elämästään.
