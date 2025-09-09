Salkkarit-hahmon käytös häkellyttää täysin

1:20imgKatso kohtaus ennakkoon videolta!
Julkaistu 09.09.2025 16:30
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -jaksossa Gunnar muistaa yllättäen Tukun. 

Salatut elämät -sarjassa Salla ja Kari salakuljettivat Gunnarin aikaisemmin sairaalasta takaisin Pihlajakadulle. 

He veivät miehen aikaisemmin tapaamaan ex-puolisoaan Dahliaa. Tiistaina nähtävässä jaksossa Kari epäilee, tekikö kaksikko oikein. 

– Olikohan sittenkään hyvä idea viedä Gunnaria katsomaan Dahliaa? Mielestäni ukko on entistä oudompi, hän pohtii Sallalle. 

Lue myös: Ihastunut Salkkarit-hahmo ei saa sanoja suustaan – katso

Pian Gunnarin käytös kuitenkin yllättää kaksikon täysin. 

– Hei tukku, onpas kiva nähdä sua pitkästä aikaa. Mitäs sulla on tänään ohjelmassa? mies kyselee lapselta. 

Miten Salla ja Kari reagoivat? Katso ylhäällä olevalta videolta!

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

0:44imgKurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

Lisää aiheesta:

Salkkarit-hahmojen yhteinen yö paljastuu: "Mites nyt näin?"Salkkarit-hahmo kuulee salaa keskustelun – katso paljonpuhuva reaktioSalkkarit-hahmolta tivataan vastauksia: "Voihan se olla..."Salkkarit-kurkistus julki! Hahmon tekee yllättävän löydönPihlajakadulle palaava hahmo kohtaa järkytyksen – keskeyttää lemmen leikitTuohtunut Salkkarit-hahmo vaatii vastauksia: "Alappas selittää"
Salatut elämätKalle LaitelaTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Salatut elämät