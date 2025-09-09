Salkkarit-hahmon käytös häkellyttää täysin

Salatut elämät -jaksossa Gunnar muistaa yllättäen Tukun.
Salatut elämät -sarjassa Salla ja Kari salakuljettivat Gunnarin aikaisemmin sairaalasta takaisin Pihlajakadulle.
He veivät miehen aikaisemmin tapaamaan ex-puolisoaan Dahliaa. Tiistaina nähtävässä jaksossa Kari epäilee, tekikö kaksikko oikein.
– Olikohan sittenkään hyvä idea viedä Gunnaria katsomaan Dahliaa? Mielestäni ukko on entistä oudompi, hän pohtii Sallalle.
Lue myös: Ihastunut Salkkarit-hahmo ei saa sanoja suustaan – katso
Pian Gunnarin käytös kuitenkin yllättää kaksikon täysin.
– Hei tukku, onpas kiva nähdä sua pitkästä aikaa. Mitäs sulla on tänään ohjelmassa? mies kyselee lapselta.
Miten Salla ja Kari reagoivat? Katso ylhäällä olevalta videolta!
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon