Salkkarit-tähti Anna Rimpelä toteuttaa ylikomisario Rajalan roolissa lapsuutensa ja ehkä myös aikuisuutensa haavetta

Salatut elämät -sarjassa on seikkaillut vuosien varrella ylikomisario Rajala, joka on nähty vaihtelevasti sarjan kuvioissa jo vuodesta 2011 alkaen. Nyt hahmo on viihtynyt Pihlajakadulla yhtäjaksoisesti jo pidemmän aikaa, ja hänen juonikuvionsa ovat saaneet syvyyttä muun muassa ihmissuhdekäänteiden ansiosta.

Rajalaa esittävä näyttelijä Anna Rimpelä kertoo MTV Uutisille päätyneensä aikoinaan Salattuihin elämiin sarjan entisen vastaavan tuottajan Marko Äijön kautta. Äijö oli tuolloin muutaman vuoden mittaisella piipahduksella Kotikatu-sarjassa, jossa hän pyöritti vastaavan tuottajan pestiä. Vuonna 2011 Äijö palasi Salkkareiden tuotantoon, ja samalla sarjaan hyppäsi myös Rimpelä.

– Hänen mukanaan päädyin tavallaan tänne. Rajala on tällainen on-off-hahmo, olen käynyt täällä noin kerran vuodessa irtisanomassa jonkun poliisin tai jotain vastaavaa. Rajalalla ei ole ollut hirveästi omaa juonta, kunnes nyt, Rimpelä kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rimpelä on mielissään siitä, että Rajala on saanut enemmän omia juonikuvioitaan.

– Täällä juteltiin, että Rajala on nyt käynyt pistäytymässä niin kauan, että hänelle olisi hyvä kirjoittaa vähän taustoja ja omaa juonta. Totesin, että mikäs siinä, kirjoittakaa vain. Minulla on ollut hauskaa täällä, hän sanoo.

Rimpelän mukaan ylikomisariona työskentelevän Rajalan nahkoihin on ollut mielekästä hypätä. Näyttelijä tunnustaa rakastavansa tärkeilyä, ja kuvaa roolihahmonsa olevan nimenomaan tärkeilijä, joka ottaa paikkansa ja pistää rikolliset nippuun.

– Minusta tuntuu, että toteutan tässä jotain lapsuuteni ja ehkä aikuisuutenikin haavetta. Poliisihommat on kiinnostaneet aina, hän naurahtaa.

Viime aikoina esitetyissä Salkkarit-jaksoissa katsojat ovat saaneet seurata Rajalan ja Aaron suhteen kehittymistä. Rimpelä kuvaa yhteistyön Aaroa esittävän näyttelijän Teemu Lehtilän kanssa olevan luontevaa.

– Teemu on leppoisa, ja tässä kun ammattilaisia ollaan, niin tekeminen on luontevaa saman tien. On myös tosi kivaa, että Rajalalla on nyt jotain omaa suuntaa elämässä, eikä hän ole vain irtisanomassa jengiä.

Syyskuun alussa nähdyssä Salkkarit-jaksossa Linda järjesti pomolleen Rajalalle ja isälleen Aarolle treffit, joiden päätteeksi deittikaksikko päätyi sänkyyn. Rimpelä kuvaa intiimikohtauksen esittämisen olleen työskentelyä siinä missä muukin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On olemassa heti luottamus, kun tietää, että tässä tehdään tätä samaa työtä molemmat. Totta kai se on jännittävämpää tehdä sellaisia kohtauksia, kun ollaan niin sanotusti iholla, emmekä siinä kohtaa tunteneet kauhean hyvin toisiamme, mutta siinä on ammatin tuoma luottamus toiseen.

Juttu jatkuu videoupotuksen jälkeen.

0:43 Katso Salkkarit-kohtaus: Aaro ja Rajala päätyvät sänkyyn

Rimpelä näkee, että Rajalan ja Aaron suhde voisi onnistua, vaikkakin kuviossa on Dahlia, joka sekoittaa pakkaa.

– Tämä on itsellenikin tutkimusmatka, että millainen Rajala on siviilissä. Tulkitsin, että hänellä on myös pehmeämpi kohta, että miehen huomio on aika kivaa hänelle, ja hän ei sitten välttämättä aina osaa olla niin kova ja itsevarma kuin hän työroolissa on.

Lisääntynyt näkyvyys Salkkareissa on tehnyt sen, että Rimpelä on alettu tunnistaa julkisilla paikoilla nimenomaan roolihahmonaan Rajalana. Yllä olevalla videolla hän kertoo kaksi huvittavaa kohtaamista Salkkarit-fanien kanssa!

1:32 Katso myös Salkkarit-kohtaus: Aaro kutsuu Dahlian ja Rajalan keskustelemaan kanssaan