Säästö vai pyhäinhäväistys? Näin Palloliiton pomo kommentoi kohuhanketta Helsingin olympiastadionilla on luonnonnurmi. Julkaistu 56 minuuttia sitten Jaakko Servo Suomen Palloliitto haluaisi Helsingin olympiastadionille luonnonurmen sijaan tekonurmen. Palloliitto käy keskusteluita yhteistyössä Stadion-säätiön kanssa. Suomen Palloliitto pyysi maaliskuussa

Olympiastadionin

kehittämisestä

,

toiminnasta

ja

hallinnoinnista

vastaavaa

Stadion-

säätiötä

harkitsemaan

Olympiastadionin

luonnonnurmen

korvaamista

tekonurmella

.

Suunnitelma

ei

ole

juurikaan

edistynyt

.

– Tekonurmiasia ei ole akuutti, minkä takia se ei ole edennyt, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande kertoo MTV Urheilulle.

Tekonurmeen vaihtamista perusteltiin sillä, että se pienentäisi hoitokuluja sekä mahdollistaisi talvikäytön. Tekonurmi kestää luonnonnurmea pidempään.

– Teemme laskelmia ja selvitämme onko sen laittaminen järkevää ja mahdollista. Oletus on ettei sen vaihtaminen olisi kovin kallista. Tekonurmi on hyvin yleinen muualla maailmassa, Casagrande sanoo.

Tekonurmella peli on yleensä nopeampaa, sillä pallo vierii jouhevammin. Peliväline myös pomppii tekonurmella korkeammalle.

Useat isot jalkapallosarjat ja niiden joukkueet pelaavat ottelunsa pääosin hybridi- tai luonnonurmella. Englannin Valioliigassa ja Espanjan La Ligassa joukkueet käyttävät hybridinurmea, joka on sekoitus teko- ja luonnonnurmea. Myös Suomessa on otettu käyttöön hybridinurmella varustettuja kenttiä.

Tekonurmea käytetään sen sijaan useissa Pohjoismaiden jalkapallosarjoissa.

– Luonnonnurmen ylläpitäminen on ollut Palloliiton ottelutapahtumien järjestämisen osalta melko kallista. Olemme miettineet, voisiko tekonurmen kanssa kaikenlaisia tapahtumia olla ylipäätään enemmän, Casagrande pohtii.

Ensi kesän MM-kisojen pelipaikoilla käytetään pääasiassa hybridi- tai luonnonnurmea. Useilla paikkakunnilla ottelut pelataan amerikkalaisen jalkapallosarja NFL:n stadioneilla, joilla on normaalisti käytössä tekonurmi.

Millaisesta investoinnista puhutaan, jos tekonurmi vaihdetaan?

– Pintojen vaihtamiset ovat yleisesti aina kuusinumeroisia summia. Siihen vaikuttaa tietysti se, paljonko pitää tehdä pohjatöitä. Stadionin kohdalla pitäisi miettiä ainakin, onko lämmitysputkisto oikealla korkeudella.

Olympiastadionilla järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, jotka pilaavat osaltaan luonnonnurmen. Casagranden mukaan tekonurmi kestäisi paremmin kaikenlaisia tapahtumia.

– Jos alakerrosten maata joudutaan vaihtamaan, se tuo lisäkuluja. Hinta pyörii noin sadasta tuhannesta puoleen miljoonaan euroon, Casagrande kertoo lisäkustannuksista.

– Jos kertainvestointiin päädytään, niin Palloliitto on siinä mukana. Jos jotain varauksia tarvitaan, ne ovat aika maltillisia. Kentän pinnoitteen vaihtaminen ei ole kuitenkaan niin iso asia. Suomessakin niitä tehdään vuosittain jopa kymmeniä.

Tekonurmi jakaa mielipiteitä

Jalkapallopiireissä asiaan on suhtauduttu varauksella.

Suomen maajoukkuepelaaja Joel Pohjanpalo esimerkiksi vastusti tekonurmihanketta Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Kuulostaa järjettömältä. En ymmärrä päätöstä, Pohjanpalo sanoi.

Ex-maajoukkuepelaaja Paulus Arajuuri suhtaui Ylen haastattelussa ehdotukseen ymmärtäväisemmin.

– On helppo ymmärtää, miksi Palloliitto toivoo tätä, mutta jalkapalloromantikkona ajattelen, että kentällä pitäisi olla luonnonnurmi. Tekonurmella ja luonnonurmella on eroja, mutta niihin voi tottua, Arajuuri pohti.

Palloliiton pääsihteerin mukaan ihmiset reagoivat nurmen vaihtoon tunteella.

– Kaikilla on omat mielipiteensä. Jokainenhan haluaisi pelata jalkapalloa täydellisellä luonnonnurmella. Näillä leveysasteilla se on kuitenkin mahdotonta. Tekonurmi on hyvä vaihtoehto, jos halutaan tehokas käyttö ympärivuotisesti. Lähitulevaisuus on sitä ja siihen kannattaa suhtautua sen mukaisesti.

Jos Olympiastadionilla mielitään pelata jatkossa isoja merkittäviä otteluita, vaaditaan pelialustaksi yhä luonnonnurmi.

– Super Cupin tai Konferenssiliigan finaalin kaltaisia ison mittaluokan jalkapallo-otteluita tuskiin saataisiin järjestää Olympiastadionilla tekonurmen kanssa. Kumpikaan nurmivaihtoehto ei ole mittaluokaltaan täysin ylitsepääsemätön ongelma. On vastuullista miettiä erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, Casagrande sanoo.