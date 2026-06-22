Yksi epäilty on pidätetty kouluampumiseen liittyen Filippiineillä.

Kolme ihmistä on kuollut ja viisi loukkaantunut maanantaiaamuna San Jose National High School -koulussa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa Taclobanin kaupungissa, Filippiinien keskiosassa, kertoo Reuters.

Ampuminen tapahtui noin kello 9 paikallista aikaa.

Loukkaantuneet on kuljetettu kiireellisesti sairaalahoitoon.

Poliisin mukaan yksi epäilty on pidätetty, ja toinen on edelleen karkuteillä.

Poliisin mukaan tutkijat selvittävät ampumavälikohtauksen olosuhteita, mukaan lukien hyökkäyksen motiivia. Myöskään uhrien ja epäiltyjen välistä suhdetta ei ole vielä selvitetty.

Kouluampumiset ovat harvinaisia Filippiineillä.

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