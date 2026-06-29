Stadessa on ammuttu useita ihmisiä kuoliaaksi.
Viisi ihmistä on kuollut ampumisessa Stadessa Pohjois-Saksassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Loukkaantuneiden määrästä ei ole tietoa.
Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaksi henkilöä. Toinen kiinniotetuista on poliisin mukaan ampuja. Toisen henkilön osuus on epäselvä.
Kaikki kuolleet ovat aikuisia.
Poliisin mukaan ampumisen motiivi ei ole tiedossa. Poliisi on vahvistanut myös sanomalehti Bildille, että kuolonuhreja on useita.
Syy ampumiselle on tällä hetkellä täysin hämärän peitossa.
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