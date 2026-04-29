Itämerellä yli kuukauden jumissa ollutta valasta kuljetetaan Pohjanmerelle, josta sen toivotaan jatkavan matkaansa Atlantille.
Yli kuukauden Saksan pohjoisrannikolla jumissa olleen kymmenmetrisen ryhävalaan pelastusoperaatio eteni tiistaina, kun valas saatiin irti matalasta lahdesta Poelin saaren edustalla ja uitettua proomun kyytiin.
Epäonninen valas aiotaan kuljettaa vedellä täytetyllä proomulla Saksan rannikolta Pohjanmerelle ja vapauttaa, mikäli eläimen kunto sen sallii. Toiveena on, että valas löytää tiensä Atlantin valtamerelle.
Alusseurantapalvelu Vesselfinderin mukaan proomua vetävä tutkimusalus Fortuna B eteni keskiviikkona aamupäivällä Fehmarnin saaren pohjoispuolella noin 8 kilometriä tunnissa.
Aluksen määränpääksi on merkitty Hirtshalsin satamakaupunki Tanskan pohjoiskärjessä. Saapumispäiväksi on merkitty 1. toukokuuta.
On arvioitu, että valas on Pohjanmerellä kahden päivän kuluttua.
Valaan arvioitu olevan kuljetuskuntoinen
Kauas tavanomaiselta elinalueeltaan eksynyt valas juuttui 23. maaliskuuta Timmendorfer Strandin rantavesiin Lyypekin edustalle.