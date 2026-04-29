Suzanne Innes-Stubb vieraili yhdessä Viron presidentin puolison Sirje Kariksen kanssa lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylän toimipisteellä Espoossa.

Viron tasavallan presidentti Alar Karis ja hänen puolisonsa Sirje Karis ovat valtiovierailulla Suomessa tiistain ja keskiviikon. Vierailua isännöivät presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Viron presidenttipari on kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa.

Suzanne Innes-Stubb vei presidentin puolison Sirje Kariksen keskiviikkona mukanaan tutustumaan lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylän toimintaan Espooseen.

Sirje Karis oli kiinnostunut järjestön toiminnasta ja jutteli mielellään paikalla olleiden kanssa.

Innes-Stubbista nähtiin vierailulla leikkisä puoli, kun hän hauskuutti lapsia. Hän muun muassa kutitteli häneen viereensä tullutta pientä tyttöä.

Suzanne Innes-Stubb toimi vuonna 2025 SOS-Lapsikylän Kannatellaan-kampanjan virallisena suojelijana.