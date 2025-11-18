Lajia ei ollut koskaan nähty elävänä ennen vuonna 2024 tehtyä havaintoa. Aiemmat tiedot perustuivat kuolleina rantautuneisiin yksilöihin.

Albatrossi meinasi syödä näytteen

Pacific Storm -tutkimusaluksella työskentelevät tutkijat saivat nyt lopullisen varmistuksen lajista, kun he onnistuivat ottamaan pienen ihonäytteen valaasta nuolipyssyllä.

Juuri tämä näyte todisti, että tutkijat olivat nähneet lajin, jota ei ollut koskaan aiemmin havaittu elävänä.

Tutkijat huusivat paniikissa ja heittelivät aamiaissämpylöitä harhauttaakseen linnun – mikä heidän onnekseen lopulta onnistuikin.

Merten suuri tuntematon

Ne ovat herkkiä sotilasalueiden kaikuluotauksille, jotka häiritsevät niiden ravinnon hankintaa ja voivat pakottaa ne nousemaan liian nopeasti pintaan, mikä aiheuttaa niille hengenvaarallisia vammoja.