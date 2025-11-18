Tutkijat ovat tehneet Meksikon rannikolla ainutlaatuisen valashavainnon. Ahne albatrossi tosin oli pilata tärkeän todisteen saamisen.
Yhdysvaltalaisen Oregonin osavaltion yliopiston ryhmä onnistui bongaamaan vuosi sitten kesäkuussa Meksikon pohjoisella rannikolla harvinaisia Mesoplodon ginkgodens -nokkavalaita.
Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.
Lajille ei ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä, mutta suomennos englanninkielisestä ginkgo-toothed beaked whalesta olisi ginkgo-hampainen nokkavalas.
Valaan erikoisuus ovat neidonhiuspuun eli ginkgon lehteä muistuttavat hampaat.
Kyseessä on erittäin harvinainen ja huonosti tunnettu syvänmeren valas, joka elää tyypillisesti Tyynenmeren alueella, erityisesti Japanin rannikolla.
Lajia ei ollut koskaan nähty elävänä ennen vuonna 2024 tehtyä havaintoa. Aiemmat tiedot perustuivat kuolleina rantautuneisiin yksilöihin.