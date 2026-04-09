Trumpin hallinto harkitsee Reutersin mukaan amerikkalaisten joukkojen vähentämistä Euroopassa. Professorin mukaan suurin riski liittyy Naton ilmapuolustuksen ja strategisten tukikohtien heikentymiseen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan harkinnut joidenkin joukkojen vetämistä pois Euroopasta.
Taloushistorian professori Jari Eloranta uskoo, että Yhdysvallat tulee varmasti vetämään joukkojaan pois Euroopasta.
– Se voi tapahtua hitaasti ja harkitummin. Toisaalta Trumpin hallinto on hyvin ailahteleva eli se saattaa toteutua myös niin, että tiettyjä eurooppalaisia liittolaisia rangaistaan siitä, etteivät ne tukeneet Iranin sotaa riittävästi.
Kyse on Elorannan mukaan osaltaan myös Yhdysvaltojen pidemmän aikavälin strategiasta, jossa sotilasvoimaa vedetään vähitellen pois Euroopasta.
Vaikutukset Naton toimintakykyyn riippuisivat Elorannan mukaan siitä, mistä joukkoja vedettäisiin pois.
– Se riippuu paljolti siitä, mitä joukkoja vedetään pois ja mistä maista, suljetaanko kokonaisia tukikohtia sekä tehdäänkö siirtoja esimerkiksi Itä-Euroopan maihin.
Suurimpana riskinä Eloranta näkee sen, että Naton ilmapelotetta heikennetään Euroopassa ja strategisesti tärkeitä tukikohtia suljetaan.
– Se on aika suuri riski tässä tilanteessa.
