Kuusivuotias lapsi kuoli Mäntsälässä lokakuussa 2024.
Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa kuusivuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024.
Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan.
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Onnettomuus tapahtui Lokakuussa 2024 Mäntsälässä.MTV
Kuolemaan johtanut onnettomuus sai alkunsa, kun toistensa naapureina asuneet 5- ja 6-vuotiaat pojat olivat olleet kahdestaan leikkimässä 5-vuotiaan kotipihalla.
Pihassa oli ollut mineriittilevyillä lastattu pyörillä varustettu kuljetuslaite, joka oli noin 1,5 metriä korkea. Pojat olivat leikkineet sen päällä.
Kuljetuslaite kaatui vakavin seurauksin. Toinen pojista menehtyi ja toinen loukkaantui vakavasti.