Australialaismiehen mahdollista osuutta muihin kuolemantapauksiin selvitetään, koska tapaukset muistuttavat toisiaan.

Thaimaan poliisi selvittää, liittyykö 45-vuotias australialaismies, jota epäillään 17-vuotiaan teinitytön murhasta, kahteen muuhunkin ratkaisemattomaan kuolemantapaukseen Pattayan seudulla.

Thaimaassa lomaillut Simon Carman pidätettiin epäiltynä Tunchanok Donhomlan murhasta. Tytön ruumis löytyi viime viikonloppuna matkalaukusta rautatien viereisestä ojasta.

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Kaksi muuta tapausta

Thaimaan poliisin mukaan Pattayan seudulla on kahden viime vuoden aikana paljastunut kaksi tapausta, joissa naisten ruumiit on löydetty matkalaukuista.

Uhrit työskentelivät poliisin mukaan aikuisviihdealalla.

Tapauksia on ollut vaikeaa selvittää, koska ruumiit löydettiin vasta pitkän ajan jälkeen kuolinhetkistä.

Poliisi selvittää nyt, voisiko Carman liittyä myös näihin tapauksiin. Vaikka suoria todisteita Carmanin ja muiden tapausten välillä ei ole, poliisi tutkii asiaa tapausten samankaltaisuuden vuoksi.

Carman on vuokrannut Pattayan läheltä, Jomtien Beachiltä asunnon vuodeksi. Hän saapui Thaimaahan turistiviisumilla joulukuussa ja on jatkanut viisumiaan asianmukaisesti, kertoo poliisi.

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