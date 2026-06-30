Saksassa täysi MM-raivo – asiantuntija: Kohutuomiosta paistaa toistuva ongelma

Mies ja nainen kuolivat Itäväylällä, rattijuoppo jatkoi matkaansa – poliisi kertoo MTV:lle, mikä tapauksessa hämmentää eniten

– Uskon, että tilanne laskettiin virheeksi siitä syystä, että pallo ei ollut lähelläkään rikepaikkaa. Lisäksi varsinainen rike tapahtui niin paljon aiemmin kuin pallo oli maalin edessä, Vuorela tulkitsee VAR-ratkaisua.

– Ei käy kyllä erotuomaria kateeksi. Kyllähän Anton selkeästi haki tuollaista obstruktiota, eikä katsonut palloon ollenkaan. Gill oli poikittaisliikkeessä ja pieni tönäisy. Hän meni toki helposti maihin, mutta kyllä tuossa oli perusteet hylätä maali, Niemi totesi MTV Urheilun studiossa.