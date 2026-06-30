Saksan hylätty jatkoaikamaali on tuomittu maassa täydeksi skandaaliksi. MTV Urheilun erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela perkaa, miksi kohutilanteesta vihellettiin hylkäävästi.
Saksan kisat päättyivät farssimaiseen rankkaritappioon Paraguaylle, mutta jalkapallon suurmaan leirissä on riittänyt parranpärinää.
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Puolustaja Jonathan Tah puski Saksalle johtomaalin jatkoajalla, mutta maali hylättiin VAR-tarkistuksen jälkeen. Syyksi katsottiin Waldemar Antonin kontakti Paraguay-vahti Orlando Gilliin.
Saksan pääkäskijä Julian Nagelsmann haukkui tuomion täysin pystyyn. Hänestä päätös oli skandaali.
MTV Urheilun erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela näkee tapauksessa ristiriitaisuutta.
– Ongelma on se, että tällaisia tilanteita tulee melkein joka pelissä. Joskus ne otetaan pois, joskus taas ei.
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Vuorelan mielestä maalivahdin reitille osunut Anton syyllistyi kuitenkin klassiseen mokaan ja "antoi tuomarille mahdollisuuden" viheltää rikkeen.