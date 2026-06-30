Suomen tulee ajaa Euroopan unionissa nykyistä määrätietoisemmin omaa kansallista etuaan, linjaa valtiovarainministeri Riikka Purra kolumnissaan.

Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan Suomen asemaa EU:n nettomaksajana on arvioitava uudelleen.

– Olemme nettomaksaja, maksut nousevat jatkuvasti. Mutta miksi emme vaatisi tulevassa rahoituskehyksessä vaikkapa jäsenmaksuun alennusta, Purra kirjoittaa tuoreessa kolumnissaan.

Suomen on Purran mukaan ylipäätään aika luopua liian varovaisesta EU-linjasta.

– Meidän tulisi pelata EU-peliä rohkeasti, omaa etua ajaen. Näin siksi, että kaikki muutkin maat tekevät niin. Meidän ei pidä nöyristellen hiljaa hyväksyen kuitata kaikkea, mitä EU tai suuret jäsenmaat ehdottavat. Ei, me voimme sanoa: tämä ei käy Suomelle, Purra kirjoittaa.

Purra kuvailee EU:n laajentaneen viime vuosina toimintaansa aloille, jotka kuuluvat jäsenvaltioille. Hän toteaa, että unionin tulee toimia vain niissä asioissa, joissa yhteinen päätöksenteko tuo selvää lisäarvoa.

– Samoin meidän pitää vastustaa EU:n lonkeroita siellä, minne ne eivät kuulu. Miksi joissakin ministerineuvostoissa keskustellaan koko ajan asioista, joissa EU:lla ei tosiasiassa ole päätösvaltaa?

Ministerin mukaan Suomen pitkän itärajan, muuttuneen turvallisuusympäristön ja Itä-Suomen erityisaseman tulee näkyä myös EU:n rahoitusratkaisuissa.