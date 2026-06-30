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Henna Kalinainen on sairaalassa | MTV Uutiset



Sairaalassa oleva Henna Kalinainen sai lääkäriltä tiukkaa palautetta – terveysongelmat pahenivat vakavan sairastumisen jälkeen Henna Kalinainen oli ennen tyttärensä syntymään Olet mitä syöt -ohjelmassa. Julkaistu 30.06.2026 13:35 Katja Lintunen Henna Kalinainen on sairaalahoidossa hengitysvaikeuksien vuoksi. Podcast-juontaja ja tosi-tv-tähti Henna Kalinainen joutui hengitysvaikeuksien vuoksi sairaalaan viime viikon torstaina. Kalinainen on edelleen Kainuun keskussairaalassa, koska hänelle tehdään tutkimuksia ja selvitetään syitä terveysongelmiin. – Mitä enemmän rasitan itseäni, sitä enemmän tila pahenee. Viikonloppuna mieheni ja tyttäreni kävivät katsomassa minua ja sain luvan käydä heidän kanssaan niittyreitillä katsomassa lampaita. En pystynyt kävelemään, vaan minun piti istua pyörätuolissa, Kalinainen kertoo. Kalinaisen happisaturaatio oli sairaalaan mentäessä 85 ja nyt se on 88. Happisaturaatio on normaalisti Terveystalon mukaan 94-100. Alle 90 keskimääräinen happisaturaatio on merkittävä terveysriski. – Minulla on ainakin hengitysvajaus, hoitamaton uniapnea varmasti vaikuttaa. Minulla on happi ja hiilidioksidi keuhkoissa väärinpäin ja nyt hoidetaan sitä. – Tämä on samanlainen ongelma kuin keuhkoahtaumataudissa, mutta minulla ei ole sitä. Olen saanut keuhkoputkia avaavaa ja hoitavaa lääkettä. Ja lisäksi minulla on jonkinlainen hengitystukilaite – vähän niin kuin uniapneassa, mutta tehokkaampi. Kalinaisen hemoglobiini oli sairaalaan mentäessä 80, joka on poikkeuksellisen matala. Viitearvo naisilla on 117-155. – Olen pyytänyt julkisesta terveyshuollosta apua, mutta olen kolmena vuotena omakustanteisesti maksanut lisäraudasta 1000 euroa. Se on auttanut vaan vuoden. Sitä tutkitaan, miksi se on noin matala, Kalinainen sanoo ja toteaa, että hänelle tehdään sairaalassa muitakin tutkimuksia. Kalinainen on saanut lääkäriltä suoraa palautetta. – Lääkäriltä tuli ihan tiukat saarnat tuosta ylipainosta, minkä ymmärrän täysin. Ja olen itsekin surullinen, että olen mennyt tähän tilaan. Minulla ei yksinkertaisesti ole ollut vaan voimavaroja, Kalinainen harmittelee.

Terveysongelmat alkoivat vuosia sitten

Kalinainen kertoo ensimmäisten terveysongelmien alkaneen tyttärensä syntymän vuonna 2021. Kalinainen on kärsinyt voimakkaasta väsymyksestä, vaikka välillä onkin ollut parempia kausia.

Kalinainen on ravannut vuosien aikana useita kertoja lääkärissä tutkituttamassa itseään.

– Minulla on ollut anemiaa sekä uniapnea- ja astmaepäily. Tilanteen ratkeamattomuuden takia on ollut masennusta ja ahdistusta, mutta en käytä mitään psyykelääkkeitä. Olen voimavarojen mukaan hakautunut lääkäriin.

Viimeiset pari vuotta ovat olleet Kalinaiselle erityisesti raskaita.

– Aloin kerätä kaikki infektiot itseeni, olen tullut vain sairaammaksi ja sairaammaksi. Ja mitä semmoiselle ihmiselle käy, joka sairastuu koko ajan? No, sehän lihoo. Olen tullut tähän pisteeseen, että minulla on sairaalloinen ylipaino ja kaikkia terveysongelmia.

Keväällä vuonna 2023 Kalinainen sairastui vakavaan keuhkokuumeeseen ja sai verenmyrkytyksen. Sairastumisen jälkeen tahti elämässä hidastui.

– Aloin karttaa kävelyä, koska haukoin henkeäni lyhyillä matkoilla. Kaikki tuntui raskaammalta, enkä esimerkiksi pystynyt siivoamaan kodissani kuin yhden huoneen päivän aikana. Ennen siivosin koko kodin ja laitoin vielä miehelleni ruoan.

Huhtikuussa tilanne paheni

Tämän vuoden huhtikuussa Kalinaisen vointi alkoi romahtaa entisestään. Ensin tytär sairastui, jonka jälkeen Kalinainen tuli itse pahaan flunssaan. Jälkitaudiksi flunssasta Kalinaiselle jäi kova yskä sekä nukkuminen ja makaaminen olivat hankalaa yskäkohtauksien vuoksi. Lääkäriin Kalinainen ei heti mennyt.

– Odottelin, koska vihaan meidän kaupunginosamme terveyskeskusta. Olin valmis maksamaan jopa 800 euroa, ettei tarvitse mennä omaan terveyskeskukseen, Kalinainen kertoo syyksi.

Lopulta toukokuun lopussa hän meni yksityiselle, kun oli huomannut ulkomaanmatkan aikana kävelyn olevan jo hyvin raskasta ja toinen ulkomaanreissu odotti pian.

– Minulla oli vaikeuksia nukkua ja hengitysoireet olivat pahentuneet. Lentokentälle etäisyydet olivat niin pitkiä, että tarvitsin pyörätuolin. Ennen toista ulkomaanmatkaa huolestuin siitä, kun minun piti viisi kertaa istahtaa penkille huilaamaan, kun menimme lapsen kanssa leikkipuistoon.

Ystävä patisti hoitoon

Kalinainen sai vasta reissun jälkeen kuulla tutkimustulokset, että hänellä oli keuhkokuume. Kalinainen sai jo toisen antibioottikuurin. Kesäloma oli alkamassa Vuokatin Katinkullassa miehen ja lapsen kanssa, ja Kalinaisen toinen antibioottikuuri loppumassa. Olo oli hieman kohentunut, mutta kävely tuotti edelleen haasteita.

– Hapensaanti ei kuitenkaan ollut parantunut. Olisiko se ollut neljäs tai viiden päivä ilman toista antibioottikuuria, kun en pystynyt kävelemään enää metriäkään. Pelkkä istuminenkin oli raskasta ja minun piti haukkoa happea.

Lopulta ystävä patisti Kalinaisen lääkäriin, kun hän valitteli tälle vointiaan.

– Kiroilin hänelle, että kun jalka on turvonnut ja mitään ei pysty tekemään. En saanut nukuttua vaaka-asennossa ja olisin halunnut nukkua autossa istuallaan. Kaverini uhkasi minua huoli-ilmoituksella, jos en mene hoitoon. Onneksi hän pakotti.

Kalinainen kiittelee vuolaasti hoitoa, jota hän on saanut Kainuun keskussairaalassa.

– Olen iloinen, että olen näin hyvässä hoidossa. Täällä tuntuu, että olen ainoa potilas, kun minusta pidetään niin hyvää huolta, Kalinainen kiittelee.