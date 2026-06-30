Henna Kalinainen on sairaalahoidossa hengitysvaikeuksien vuoksi.
Podcast-juontaja ja tosi-tv-tähti Henna Kalinainen joutui hengitysvaikeuksien vuoksi sairaalaan viime viikon torstaina. Kalinainen on edelleen Kainuun keskussairaalassa, koska hänelle tehdään tutkimuksia ja selvitetään syitä terveysongelmiin.
– Mitä enemmän rasitan itseäni, sitä enemmän tila pahenee. Viikonloppuna mieheni ja tyttäreni kävivät katsomassa minua ja sain luvan käydä heidän kanssaan niittyreitillä katsomassa lampaita. En pystynyt kävelemään, vaan minun piti istua pyörätuolissa, Kalinainen kertoo.
Kalinaisen happisaturaatio oli sairaalaan mentäessä 85 ja nyt se on 88. Happisaturaatio on normaalisti Terveystalon mukaan 94-100. Alle 90 keskimääräinen happisaturaatio on merkittävä terveysriski.
– Minulla on ainakin hengitysvajaus, hoitamaton uniapnea varmasti vaikuttaa. Minulla on happi ja hiilidioksidi keuhkoissa väärinpäin ja nyt hoidetaan sitä.
– Tämä on samanlainen ongelma kuin keuhkoahtaumataudissa, mutta minulla ei ole sitä. Olen saanut keuhkoputkia avaavaa ja hoitavaa lääkettä. Ja lisäksi minulla on jonkinlainen hengitystukilaite – vähän niin kuin uniapneassa, mutta tehokkaampi.
Kalinaisen hemoglobiini oli sairaalaan mentäessä 80, joka on poikkeuksellisen matala. Viitearvo naisilla on 117-155.
– Olen pyytänyt julkisesta terveyshuollosta apua, mutta olen kolmena vuotena omakustanteisesti maksanut lisäraudasta 1000 euroa. Se on auttanut vaan vuoden. Sitä tutkitaan, miksi se on noin matala, Kalinainen sanoo ja toteaa, että hänelle tehdään sairaalassa muitakin tutkimuksia.
Kalinainen on saanut lääkäriltä suoraa palautetta.
– Lääkäriltä tuli ihan tiukat saarnat tuosta ylipainosta, minkä ymmärrän täysin. Ja olen itsekin surullinen, että olen mennyt tähän tilaan. Minulla ei yksinkertaisesti ole ollut vaan voimavaroja, Kalinainen harmittelee.