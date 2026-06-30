Jääkiekon SM-liigan uudeksi erotuomaripäälliköksi on valittu pitkän linjan päätuomari Aleksi Rantala.

SM-liiga kertoo nimityksestä verkkosivuillaan.

47-vuotias Rantala lopettaa aktiivisen tuomariuransa ja aloittaa Liigan erotuomaripomona heinäkuun alussa. Rantala vihelsi SM-liigassa yli 20 vuotta ja tuomitsi urallaan myös muun muassa olympiafinaalissa. Oikeudenjakalla on kokemusta myös Saksan DEL-liigasta.

Rantala vastaa jatkossa erotuomaritoiminnan organisoimisesta ja johtamisesta. Hänen esihenkilönsä on Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.

– Olen todella motivoitunut. On kova ja hieno haaste lähteä johtamaan Liigan tuomaritoimintaa. Laajemmin ajatellen näen tämän mahdollisuutena päästä rakentamaan suomalaisen huippukiekon tulevaisuutta yhdessä tuomarien, pelaajien, seurojen ja Liigan henkilökunnan kanssa, Rantala kommentoi nimitystään.

SM-liigan erotuomarijohtajana työskenteli aiemmin pitkään Jyri Rönn, jonka väistymisestä tiedotettiin viime viikolla.