Energiayhtiö Helen kertoi torstaina aloittavansa muutosneuvottelut.
Helenin tiedotteen mukaan neuvottelut voivat johtaa alustavan arvion mukaan jopa 125 työtehtävän päättymiseen. Neuvottelujen koskevat noin 795:tä työntekijää.
Neuvottelut voivat johtaa irtisanomisten lisäksi muun muassa työsopimusten, työtehtävien tai säännöllisen työajan muutoksiin.
– Helen pyrkii muutosneuvottelujen kautta vahvistamaan kannattavan ja kestävän kasvun edellytyksiä uudelleen organisoimalla työtehtäviä, poistamalla päällekkäisyyksiä ja tehostamalla prosesseja, yhtiö kertoi tiedotteessaan.
Neuvotteluprosessin yhteydessä Helen aloittaa suunnitelmat tytäryhtiö Väreen integroimisesta emoyhtiöön. Helenin mukaan uusia rooleja kaavaillaan vastaamaan muuttuneisiin toiminnallisiin tarpeisiin.