Taidetiehen kokoamiseen osallistuu ihmisiä monista eri taustoista.
Raija Niemelä sai 23 vuotta sitten idean Imatran Jäppilänniemellä.
– Lenkkeilimme lasten kanssa täällä tosi usein. Tämä tie päättyy kääntöpaikkaan ja meidän piti tulla aina samaa tietä takaisin. Mieleen tuli, että olisipa kiva, kun täällä olisi kohteita, mitä voisi pysähtyä katsomaan.
Niemelä ehdotti taidetien pystyttämistä naisten saunassa, ja siitä innostus lähti.
Tänä vuonna tien varrelle on pystytetty 27 teosta.
"Halaajat"- teos on on ollut mukana taidetiellä useiden vuosien ajan.
Monimuotoinen yhteisö
Taideteosten tekijöistä löytyy ammattitaiteilijoita, harrastelijoita ja kyläläisiä.
– Tässä on hienoa juuri se, että erilaiset ihmiset tulevat yhteen, kommentoi Imatralainen Veera Metso.
Metso on itse tehnyt tänä vuonna viisi seinämaalausta taidepolulle.
– Melkein jokaisessa teoksessa on lintuja. Olen töissäni hyödyntänyt kansantarinoita, jotka mukailevat tien henkeä.
Ammattikuvataiteilijana Metso arvostaa yhteisön lisäksi sitä, että taitelijoille maksetaan työstä palkkaa.
– Minulle on tärkeää, että pääsen tuomaan ihmisille luonnon yhteyden sanomaa.