Tutkijat ovat selvittäneet kokeessaan, mihin pilvipalvelun kautta käytettävä kvanttitietokone kykenee.
Tutkijat ovat kokeilleet kaupalliseen käyttöön saatavilla olevan IBM:n kvanttitietokoneen kykyjä.
Tutkijat antoivat IBM:n Nighthawk r2 -prosessorille tehtävän, jonka suorittamiseen olisi laskelmien mukaan kulunut perinteiseltä supertietokoneelta noin 110 vuotta.
Kvanttikone suoriutui tehtävästä 19 sekunnissa, uutisoi tiedesivusto Science Alert.
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Tutkijat huomauttavat, että kyseessä on kaupallisesti ja helposti saatavilla oleva kvanttikone, joka on myös ”ei asiantuntijoiden” käytettävissä pilvipalvelun kautta.
Koetilanteessa käytettiin juurikin koneen tavanomaista pilvipalvelutilaa, ilman erityisjärjestelyjä.
Science Alertin artikkelissa kuitenkin huomautetaan, että vaikka tehvän tekemiseen arvioitiin kuluvan perinteiseltä supertietokoneelta yli sata vuotta, niin kokeessa ei huomioitu sitä, että perinteisien tietokoneiden toimintaan kyetään kehittämään eräänlaisia oikopolkuja. Tehokkaammat algoritmit supertietokoneella voisivat lyhentää tehtävän käsittelyyn kuluvaa aikaa merkittävästi.