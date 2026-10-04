Anni Ihamäki ja Anssi Heikkilä jättävät tänä iltana väliin TTK:n suoran lähetyksen tanssit.
Radiojuontaja Anni Ihamäki ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä eivät tanssi sunnuntaina 4. lokakuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä Ihamäen sairastumisen takia.
Ohjelman sääntöjen mukaan tähtipari voi jättää yhden suoran lähetyksen väliin erittäin painavan syyn takia. Kilpailu jatkuu tästä huolimatta normaalisti ja yksi tähtipari joutuu jättämään tanssiparketin illan päätteeksi.
Poissaoleva pari jatkaa automaattisesti seuraavalle viikolle.
Anssi Heikkilä on mukana lähetyksessä, mutta hän ei tanssi. Ihamäki on toipumassa kotonaan.
Heikkilä kertoo MTV Uutisille, että takana on varsin rankat päivät. Tähtiopettaja itsekin oli kipeänä kuluvalla viikolla.
– Anni on kuumeessa himassa ja minulla on vasta toinen kuumeeton päivä, niin sanotaanko, että on ollut aika raju viikko.
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Se, että kaksikko joutuu jättämään illan lähetyksen väliin, tuntuu luonnollisesti vaikealta. Heikkilä kertoo hänen ja Ihamäen soitelleen sunnuntainakin useita kertoja, ja harmitus on suuri.