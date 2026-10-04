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Anni Ihamäki ja Anssi Heikkilä eivät tanssi tänään TTK:ssa | MTV Uutiset



Anni Ihamäki ja Anssi Heikkilä eivät tanssi tänään TTK:ssa: "Ollut aika raju viikko" Anni Ihamäen ja Anssi Heikkilän oli määrä tanssia cha cha cha TTK:n viidennessä suorassa lähetyksessä. Atte Kajova Julkaistu 04.10.2026 17:26 Aino Haili Anni Ihamäki ja Anssi Heikkilä jättävät tänä iltana väliin TTK:n suoran lähetyksen tanssit. Radiojuontaja Anni Ihamäki ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä eivät tanssi sunnuntaina 4. lokakuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä Ihamäen sairastumisen takia. Ohjelman sääntöjen mukaan tähtipari voi jättää yhden suoran lähetyksen väliin erittäin painavan syyn takia. Kilpailu jatkuu tästä huolimatta normaalisti ja yksi tähtipari joutuu jättämään tanssiparketin illan päätteeksi. Poissaoleva pari jatkaa automaattisesti seuraavalle viikolle. Anssi Heikkilä on mukana lähetyksessä, mutta hän ei tanssi. Ihamäki on toipumassa kotonaan. Heikkilä kertoo MTV Uutisille, että takana on varsin rankat päivät. Tähtiopettaja itsekin oli kipeänä kuluvalla viikolla. – Anni on kuumeessa himassa ja minulla on vasta toinen kuumeeton päivä, niin sanotaanko, että on ollut aika raju viikko. Lue lisää: Kurkista TTK:n punaiselle matolle – katso tähtihaastattelut tästä! Se, että kaksikko joutuu jättämään illan lähetyksen väliin, tuntuu luonnollisesti vaikealta. Heikkilä kertoo hänen ja Ihamäen soitelleen sunnuntainakin useita kertoja, ja harmitus on suuri.

– Tämä on ainut oikea ratkaisu, ei kuumeessa voi tulla tanssimaan, voi tulla paljon pahempia tauteja. Luojan kiitos on tuollainen sääntö, että yhden pystyy olla pois. Se pelasti meidät nyt. Toivotaan, että Anni paranee ja pääsee ensi viikolla mukaan.

Heikkilän mukaan hän ja Ihamäki pystyivät harjoittelemaan tällä viikolla ennen kuin taudit todella iskivät, mutta eivät silloinkaan aivan normaaliin malliin.

– Määrä oli tosi pientä ja heikkolaatuista. Oireet tulivat vähän vaiheittain, ettei tajunnut ensin, että oltiin ihan kunnolla kipeitä. Ei se herkkua ollut, mutta parhaamme tehtiin. Olisi tullut hieno show, mutta terveys päätti näin.

TTK-uraa Heikkilällä on takana jo seitsemän vuotta, mutta kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hänelle käy näin.

– Outo, ja ei kiva, mutta uusi kokemus. Mutta eihän näille voi mitään.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30 alkaen.