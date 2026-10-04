Yhdysvalloissa kuolemaan tuomittu ja teloitusyrityksessä henkiin jäänyt Christa Pike on edelleen kriittisessä tilassa sairaalassa, kertoo hänen asianajajansa.

Asianajaja Stephen Ferrellin mukaan Piken näkymät ovat vielä epävarmat.

Ferrell vetosi Tennesseen osavaltion kuvernööriin, että Piken kuolemantuomio muunnettaisiin elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi. Pike sai kuolemantuomion 30 vuotta sitten tekemästään raa'asta murhasta.

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Pikesta oli määrä tulla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen yli 200 vuoteen. Pike kuitenkin jäi henkiin kahden tappavaksi tarkoitetun lääkeannoksen jälkeen.

Teloitus meni todella pahasti pieleen, kuvaili paikalla ollut toimittaja epäonnistumista uutiskanava CNN:lle.

– Seurasin kaikkia viime vuoden teloituksia ja useimpia tämän vuoden teloituksista. Emme ole nähneet mitään tällaista, totesi WPLN:n toimittaja Catherine Sweeney.

Toimittajat näkivät, kuinka Pike lausui viimeiset sanansa teloituskammiossa. Tämän jälkeen kaihtimet katselutilaan suljettiin.

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Kun ne avattiin uudestaan, Pike ei ollutkaan kuollut. Sen sijaan toimittajat todistivat hänen kuorsaavan suu auki.

Piken asianajajien mukaan Piken kokema rangaistus oli "ankarampi kuin kenelläkään toisella kuolemanrangaistuksen saaneella Yhdysvaltain historiassa".

Heidän mukaansa teloitusryhmä käytti tunnin yrittäessään saada suoniyhteyttä.

Vasempaan käsivarteen käytettiin vähintään seitsemää neulaa.

– Se, mitä näin viime yönä, on jotain sellaista, minkä ei pitäisi koskaan enää tapahtua, totesi toinen Piken asianajajista teloitusyrityksen jälkeen.