Moni on kuullut suosituksen käydä kahden vuoden välein gynekologilla. Pitääkö suositus vielä paikkansa?

Jossain vaiheessa naisia suositeltiin käymään gynekologilla säännöllisesti parin vuoden välein. Gynekologi ja kliininen seksologi Leena Väisälä kertoo, että tällaista suositusta ei enää ole.

– Jos on hormonihoito päällä, silloin gynekologilla täytyy käydä vähintään kahden vuoden välein, koska resepti on voimassa kaksi vuotta. Silloin aina arvioidaan, ovatko hoidon hyödyt vielä isommat kuin haitat, että voiko sitä jatkaa, Väisälä kertoo Huomenta Suomessa.

– Eli jos on jokin hoito päällä, jos on jokin gynekologinen oire tai jos muuten vain miettii, onko kaikki ok, silloin suositellaan, että käydään vastaanotolla, hän selventää.

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